Вашингтон, , 18:28 — REGNUM Опубликован дебютный трейлер многосерийного вестерна The English с Эмили Блант в главной роли. Об этом сообщил портал Сollider 1 сентября.

Эмили Блант в сериале The English Цитата из трейлера

В ролике показана главная героиня шоу — жительница Великобритании (Блант), приехавшая на Дикий Запад ради мести виновнику в смерти её сына. Премьера сериала состоится 11 ноября 2022 года.

Напомним, постановщиком The English выступит Хьюго Блик («Граница тени»). Вместе с Эмили Блант в проекте сыграют Чэск Спенсер, Рейф Сполл, Том Хьюз, Стивен Ри, Валери Пахнер, Тоби Джонс и другие.

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