Сыктывкар, , 18:17 — REGNUM В селе Усть-Вымь на фасаде школы установили мемориальную доску памяти погибшего в ходе спецоперации Романа Рычкова, посмертно награжденного орденом Мужества.

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В церемонии принял участие зампред правительства Коми Алексей Просужих.

«Сегодня мы открываем памятную доску жителю села Усть-Вымь, ученику этой школы, молодому человеку. Ему было всего 27 лет. В рамках человеческой жизни это немного, но в рамках подвига очень много. Это жизнь, которая ушла, наполнена смыслом — любви к Родине, защиты Отечества, помощи в трудное время братскому народу», — заявил Просужих.

На фасаде усть-вымской школы теперь две мемориальные доски. В 1995 году здесь открыли доску в память о Николае Малиновском, который погиб, защищая страну от бандформирований, действующих на территории Чеченской республики.

Как сообщало ИА REGNUM, в Коми открыли памятник погибшему в СВО Герою России.