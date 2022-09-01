Сыктывкар, 1 сентября 2022, 18:17 — REGNUM В селе Усть-Вымь на фасаде школы установили мемориальную доску памяти погибшего в ходе спецоперации Романа Рычкова, посмертно награжденного орденом Мужества.
В церемонии принял участие зампред правительства Коми Алексей Просужих.
На фасаде усть-вымской школы теперь две мемориальные доски. В 1995 году здесь открыли доску в память о Николае Малиновском, который погиб, защищая страну от бандформирований, действующих на территории Чеченской республики.
Как сообщало ИА REGNUM, в Коми открыли памятник погибшему в СВО Герою России.