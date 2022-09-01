Нур-Султан, , 20:58 — REGNUM После окончания специальной военной операции России возникнет новая конфигурация политических и торговых отношений между Евразийским экономическим союзом и Европейским союзом. Таким мнением поделился казахстанский экономист Петр Своик, передаёт «365info. kz».

Россия и Казахстан Иван Шилов © ИА REGNUM

«Понятно, что торговля сырьем сохранится, и Казахстан будет её участником, тем более, что всё наше сырье идет в Европу по российским коммуникациям. Но правила такой торговли претерпят принципиальные изменения», — считает он.

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Собеседник уточнил, что если сейчас правила торговли формируются, исходя из выгоды покупателя, то уже в недалёком будущем Россия, а затем и Казахстан начнут менять правила в свою пользу.

По словам Своика, наиболее вероятно, что экспорт сырья в России будет национализирован, а его продажу перенесут на торговые площадки внутри Евразийского экономического союза.

«То есть сделки начнут совершать на местных биржах. Они будут осуществляться в местных банках и, наверняка, котировка цен будет осуществляться в местной валюте», — пояснил он.

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Казахский эксперт отметил, что в ближайшие нескольких лет и России, и Казахстану придётся приспосабливаться к принципиально иной схеме продажи сырьевых ресурсов в Европу.

«Казахстану предстоит вписаться в новую конфигурацию на стороне России. От этого мы будем иметь только выгоду, но для этого нужен очень серьезный моральный перенастрой», — сказал он.

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