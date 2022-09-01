Красногорск, , 18:11 — REGNUM В сентябре на территории Подмосковья пройдет 158 ярмарок в 33 городских округах. Об этом 1 сентября сообщается на сайте правительства Московской области.

Ярмарка Марина Каширская © ИА REGNUM

Особое внимание на торговых площадках планируется уделить итогам дачного сезона и началу нового учебного года.

«Помимо сельскохозяйственных мероприятий с продажей сезонных овощей, фруктов и ягод, будут работать и тематические», — сказано в сообщении.

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