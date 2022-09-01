Москва, 1 сентября, 2022, 18:11 — ИА Регнум. Общероссийское движение детей и молодёжи должно носить исключительно добровольный характер, но при этом быть доступным для всех желающих. Об этом 1 сентября заявил президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета Общероссийского движения детей и молодёжи.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Новое движение детей и молодежи не должно стать привилегией больших городов, где проще наладить и организовать работу. Оно должно всё-таки присутствовать везде. Везде, где растут дети, — в небольших посёлках, в самых отдалённых наших территориях», — заявил Путин.

«Нужно подумать и продумать все вопросы, связанные с инфраструктурой этого движения, где ребята могут собираться, реализовывать свои задумки, проекты», — продолжил он.

Президент особо отметил ключевой принцип движения — добровольность участия.

«Здесь, конечно, не место какой бы то ни было обязаловке. Это должно быть абсолютно исключено. Ребёнок должен присоединяться к движению, потому что ему там интересно, а не потому, что ему кто-то предложили или рекомендовал, тем более заставил», — отметил Путин.