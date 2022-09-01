Ташкент, 1 сентября 2022, 18:07 — REGNUM Шанхайская организация сотрудничества, история которой начиналась в 1996 году, на сегодняшний день на самом деле превратилась в серьезную силу. Об этом заявил узбекский политолог Мухаммаджон Кодиров, передаёт «Nova24. uz».

Юбилейный саммит ШОС. Ташкент, 24 июня 2016 года
Юбилейный саммит ШОС. Ташкент, 24 июня 2016 года
Kremlin.ru

Эксперт напомнил, что страны-члены ШОС вместе со странами-наблюдателями перекрывают практически всю территорию Азии от Индии до Китая и Европы. И добавил, что в них проживает половина населения планеты — 3,4 миллиарда человек.

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«Но считать ШОС альтернативой НАТО или Евросоюзу нельзя — это не военный альянс», — подчёркивает он.

По словам Кодирова, в то время как некоторые государства преследуя геополитические цели мечтают обзавестись ядерным оружием, а мир устал от войн и военно-политических союзов, ШОС предлагает альтернативу посредством налаживания экономических связей между странами-участницами.

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Собеседник отметил, что уже выстроилась целая очередь из государств, желающих присоединиться к Организации — на ближайшем саммите будет принято решение о начале процедуры приема в ШОС Белоруссии, и о предоставлении Бахрейну и Мальдивам статуса партнера по диалогу, а также состоится подписание меморандумов о предоставлении диалогового партнерства Саудовской Аравии, Катару и Египту.

Кроме того ожидается, что в скором времени полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества станет Иран.

«Другими словами, ШОС открывает двери на Ближний Восток, который является стратегически важным регионом. А подключение новых стран к механизмам сотрудничества означает расширение влияния организации как в торгово-экономической сфере, так и на арене мировой политики. Это и есть мощный геополитический прорыв», — констатирует политолог.

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