Ташкент, 1 сентября, 2022, 18:07 — ИА Регнум. Шанхайская организация сотрудничества, история которой начиналась в 1996 году, на сегодняшний день на самом деле превратилась в серьезную силу. Об этом заявил узбекский политолог Мухаммаджон Кодиров, передаёт «Nova24. uz».

Kremlin.ru Юбилейный саммит ШОС. Ташкент, 24 июня 2016 года

Эксперт напомнил, что страны-члены ШОС вместе со странами-наблюдателями перекрывают практически всю территорию Азии от Индии до Китая и Европы. И добавил, что в них проживает половина населения планеты — 3,4 миллиарда человек.

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«Но считать ШОС альтернативой НАТО или Евросоюзу нельзя — это не военный альянс», — подчёркивает он.

По словам Кодирова, в то время как некоторые государства преследуя геополитические цели мечтают обзавестись ядерным оружием, а мир устал от войн и военно-политических союзов, ШОС предлагает альтернативу посредством налаживания экономических связей между странами-участницами.

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Собеседник отметил, что уже выстроилась целая очередь из государств, желающих присоединиться к Организации — на ближайшем саммите будет принято решение о начале процедуры приема в ШОС Белоруссии, и о предоставлении Бахрейну и Мальдивам статуса партнера по диалогу, а также состоится подписание меморандумов о предоставлении диалогового партнерства Саудовской Аравии, Катару и Египту.

Кроме того ожидается, что в скором времени полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества станет Иран.

«Другими словами, ШОС открывает двери на Ближний Восток, который является стратегически важным регионом. А подключение новых стран к механизмам сотрудничества означает расширение влияния организации как в торгово-экономической сфере, так и на арене мировой политики. Это и есть мощный геополитический прорыв», — констатирует политолог.

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