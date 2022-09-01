Лондон, , 18:27 — REGNUM Британская виртуальная группа Gorillaz анонсировала выход новой пластинки под названием Cracker Island. Об этом 1 сентября сообщила радиостанция Radio X.

Группа Gorillaz Скриншот из видеоресурса

Релиз проекта намечен на 24 февраля 2023 года. В треклист пластинки войдут 10 песен, а в качестве гостей заявлены Tame Impala, Bootie Brown, Thundercat, Bad Bunny и другие.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, певица Аврил Лавинь получила именную звезду на Аллее славы в Голливуде (США). Церемония закладки состоялась 31 августа 2022 года.

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