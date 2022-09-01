Краснодар, 1 сентября, 2022, 17:59 — ИА Регнум. Очевидцы сообщили о массовой драке на улице Красной в Краснодаре в ночь на 1 сентября. Видеокадры с места происшествия появились в социальных сетях.

Екатерина Булатова ИА REGNUM На улице Красной в Краснодаре

По некоторым данным, участниками потасовки стали более десяти человек. О причинах конфликта не сообщается. К медикам никто из участников драки не обращался.

Полиция начала проверку по данному факту.