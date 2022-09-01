Калининград, , 17:59 — REGNUM Участники спецоперации ВС РФ на территории б. УССР заслуживают всяческой поддержки со стороны общества, заявил 1 сентября российский президент Владимир Путин в Калининграде на открытом уроке «Разговор о важном».

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Напомнив, что киевский режим с 2014 года открыто ведёт войну против жителей ДНР и ЛНР, президент России заявил, что миссия наших военных и ополченцев Донбасса — «эту войну прекратить, защитить людей».

Кроме того, нужно защищать и Россию, ведь на территории б. УССР создан «антироссийский анклав, который угрожает нашей стране». Поэтому спецоперация проходит и в защиту Донбасса, и в защиту России.

Владимир Путин «И, безусловно, это заслуживает всяческой поддержки со стороны общества. Это очень важно».

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