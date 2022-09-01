Калининград, 1 сентября, 2022, 17:59 — ИА Регнум. Участники спецоперации ВС РФ на территории б. УССР заслуживают всяческой поддержки со стороны общества, заявил 1 сентября российский президент Владимир Путин в Калининграде на открытом уроке «Разговор о важном».

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Напомнив, что киевский режим с 2014 года открыто ведёт войну против жителей ДНР и ЛНР, президент России заявил, что миссия наших военных и ополченцев Донбасса — «эту войну прекратить, защитить людей».

Кроме того, нужно защищать и Россию, ведь на территории б. УССР создан «антироссийский анклав, который угрожает нашей стране». Поэтому спецоперация проходит и в защиту Донбасса, и в защиту России.