Ханты-Мансийск, , 17:53 — REGNUM Необходимо сделать правильные выводы после разгула природных пожаров, которые произошли в ХМАО в августе 2022 года. Об этом заявил глава МЧС России Александр Куренков во время рабочей встречи с полпредом президента рФ в Уральском федеральном округе Владимиром Якушевым, которая состоялась 1 августа.

Александр Куренков и Владимир Якушев на рабочей встрече uralfo. gov.ru

Александр Куренков отметил, что в 2022 году природные пожары в Югре стали настоящим испытанием для жителей региона и огнеборцев. .

«Необходимо сделать правильные выводы — эффективное взаимодействие всех сил и средств должно стать основой реагирования. Наработанные методы нужно применять, а исполнительская дисциплина, контроль и оценка реализованных мероприятий должны быть постоянными», — отметил Александр Куренков.

Полпред Уральского ФО поблагодарил руководителя МЧС за оперативное решение вопроса с выделением авиации для тушения природных пожаров в Ханты-Мансийском автономном округе.

«Несмотря на сложную обстановку в Югре, оперативное решение вопросов с наращиванием группировки спасателей и привлечением спецавиации МЧС России позволило не пустить огонь в населенные пункты. Жизнь, здоровье и имущество граждан для нас в приоритете», — подчеркнул Владимир Якушев.

По данным департамента недропользования и природных ресурсов ХМАО, в Югре с начала пожароопасного сезона по 31 августа ликвидированы 418 лесных пожаров площадью 350 861,92 га и 58 ландшафтных пожаров на площади 5485,1 га.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Уральском федеральном округе в 2022 году, по сравнению с 2021 годом, удалось снизить количество чрезвычайных ситуаций практически в два раза, а число погибших в чрезвычайных ситуациях людей — в 7,5 раз. Число техногенных пожаров сократилось на треть.

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