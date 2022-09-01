Париж, , 18:04 — REGNUM На обложке нового номера французского сатирического журнала «Шарли Эбдо» Владимира Зеленского изобразили в виде собаки, прикормленной президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский (сс) Официальное интернет-представительство президента Украины

На иллюстрации Зеленский поедает нечто из миски с символикой ЕС, в то время как Макрон применяет полицейский водомёт для разгона протестующих французов с криком: «Убирайтесь по домам!».

При этом французы в струях водомёта чувствуют себя весьма неплохо и отмечают: «Здесь вода теплее, чем дома!».

Фактически Зеленского изобразили в виде объекта, на который списываются причины социальных проблем населения Евросоюза.

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