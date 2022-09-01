Лос-Анджелес, США, 1 сентября 2022, 18:00 — REGNUM Канадская певица Аврил Лавинь получила собственную звезду на Аллее славы в Голливуде (США). Об этом 1 сентября сообщило издание Variety.
Церемония закладки состоялась 31 августа 2022 года. Исполнительница лично посетила мероприятие, отметив, что получение именной звезды на Аллее славы было её детской мечтой. «Никогда бы не подумала, что у меня будет звезда, я чувствую себя очень счастливой и благодарной за то, что могу до сих пор заниматься музыкой», — добавила Лавинь.
Напомним, Аврил Лавинь ведёт музыкальную деятельность с начала 2000-х годов. За всё время артистка представила семь студийных альбомов, а также приняла участие в ряде кинопроектов.
Читайте ранее в этом сюжете: Дуа Липа прокомментировала обвинения в плагиате хита Levitating
Читайте развитие сюжета: Gorillaz раскрыли дату выхода нового альбома