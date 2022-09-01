Лос-Анджелес, США, , 18:00 — REGNUM Канадская певица Аврил Лавинь получила собственную звезду на Аллее славы в Голливуде (США). Об этом 1 сентября сообщило издание Variety.

Аврил Лавин Скриншот с YouTube

Церемония закладки состоялась 31 августа 2022 года. Исполнительница лично посетила мероприятие, отметив, что получение именной звезды на Аллее славы было её детской мечтой. «Никогда бы не подумала, что у меня будет звезда, я чувствую себя очень счастливой и благодарной за то, что могу до сих пор заниматься музыкой», — добавила Лавинь.

Напомним, Аврил Лавинь ведёт музыкальную деятельность с начала 2000-х годов. За всё время артистка представила семь студийных альбомов, а также приняла участие в ряде кинопроектов.

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