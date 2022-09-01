Лос-Анджелес, США, , 17:49 — REGNUM Шайа ЛаБаф снимется в новом фильме режиссёра Фрэнсиса Форда Копполы «Мегаполис». Об этом 1 сентября сообщает портал Comicbook.

Шайа Лабаф Скриншот видео на YouTube

На съёмочной площадке картины ЛаБаф составит компанию Талии Шайр, Джейсону Шварцману, Грейс Вандервол, Кэтрин Хантер и Джеймсу Ремару, которые также недавно присоединились к проекту. Помимо этих шести актёров, в нём участвуют такие голливудские звёзды, как Адам Драйвер, Форест Уитакер, Натали Эммануэль, Джон Войт и Лоуренс Фишбёрн.

Для справки: подробности о сюжете будущего фильма известного кинематографиста пока неизвестны. По имеющейся информации, действие «Мегаполиса» развернётся в альтернативном Нью-Йорке, который раздирают острые социальные проблемы. Ранее ИА REGNUM сообщило, что Фрэнсис Форд Коппола настолько горит желанием снять эту картину, что готов вложить в неё свои деньги.

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