Лос-Анджелес, США, 1 сентября, 2022, 17:49 — ИА Регнум. Шайа ЛаБаф снимется в новом фильме режиссёра Фрэнсиса Форда Копполы «Мегаполис». Об этом 1 сентября сообщает портал Comicbook.

Скриншот видео на YouTube Шайа Лабаф

На съёмочной площадке картины ЛаБаф составит компанию Талии Шайр, Джейсону Шварцману, Грейс Вандервол, Кэтрин Хантер и Джеймсу Ремару, которые также недавно присоединились к проекту. Помимо этих шести актёров, в нём участвуют такие голливудские звёзды, как Адам Драйвер, Форест Уитакер, Натали Эммануэль, Джон Войт и Лоуренс Фишбёрн.

Для справки: подробности о сюжете будущего фильма известного кинематографиста пока неизвестны. По имеющейся информации, действие «Мегаполиса» развернётся в альтернативном Нью-Йорке, который раздирают острые социальные проблемы. Ранее ИА REGNUM сообщило, что Фрэнсис Форд Коппола настолько горит желанием снять эту картину, что готов вложить в неё свои деньги.