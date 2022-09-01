Рига, , 17:39 — REGNUM Президент Латвии Эгил Левитс выступил с традиционным поздравлением с Днем знаний. Об этом сообщила канцелярия главы государства.

Латвия Иван Шилов © ИА REGNUM

Руководитель государства отметил в обращении, что школа — это путь, который ведет к большим жизненным возможностям. Он добавил, что, именно следуя по этому пути образования и совершенствования, сформировались латышский народ и латвийское государство.

Левитс пожелал учащимся и студентам радости встреч, успехов и увлекательного времени в школе, а также поблагодарил учителей и преподавателей вузов за работу, вложенную в воспитание молодых талантов Латвии. Левитс также пожелал им сил и творческой энергии в работе.

В сентябре в Латвии ожидается общенациональная забастовка работников национальной системы образования. Как сообщал ИА REGNUM, среди учителей ощущается острая нехватка кадров, а престижность профессии учителя латышских языка и литературы находится на низком уровне — нынешним летом изъявили желание овладеть этой профессией в педвузах страны только 17 человек.

Кроме того, продолжается принудительная латышизация образования для нацменьшинств.