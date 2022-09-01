Москва, 1 сентября 2022, 17:40 — REGNUM Бизнесмен Рубен Варданян объявил, что решил отказаться от гражданства России. Видеообращение опубликовано 1 сентября на YouTube.
По словам бизнесмена, это решение было непростым, как и другое — переехать жить в Нагорный Карабах. Он выразил убеждение, что армянам всего мира после войны 2020 года нужно быть «вместе с арцахцами» — жителями Карабаха.
Отметив, что в России он «состоялся как бизнесмен, как человек и профессионал», Варданян сказал:
Бизнесмен поблагодарил российских миротворцев за их работу в Нагорном Карабахе.
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