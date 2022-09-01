Москва, 1 сентября, 2022, 17:37 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провели телефонный разговор о реформах в Казахстане, передаёт 1 сентября пресс-служба Кремля.

Транзит власти в Казахстане

Лидеры двух стран затронули вопросы, связанные выступлением Касым-Жомарта Токаева 1 сентября с посланием народу Казахстана. Владимир Путин высказал пожелания успехов в реализации перечисленных в этом послании масштабных задач.

Путин и Токаев выразили обоюдный настрой на дальнейшее развитие и углубление российско-казахстанских отношений, в том числе с учётом договорённостей, достигнутых на недавней двусторонней встрече на высшем уровне в Сочи.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пообещал провести в стране глубокие политические реформы. По его словам, продолжением политической модернизации должны стать структурные экономические преобразования в триаде «гражданин — бизнес — государство».

В частности, по его словам, государство будет «всецело поддерживать экономическую свободу, но в то же время будет решительно защищать граждан при чрезмерных колебаниях рынка».