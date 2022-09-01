Москва, 1 сентября, 2022, 17:42 — ИА Регнум. Россия обладает полным набором технологий и знаний для освоения космоса, заявил 1 сентября гендиректор корпорации «Роскосмос» Юрий Борисов, выступая на марафоне «Знание» с докладом «Ракетно-космическая отрасль России: создавая будущее».

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По его словам, сегодня только Россия, США и Китай обладают полным спектром технологий и компетенций, необходимых для самостоятельного освоения космического пространства.

Для этого, пояснил он, нужны собственные космодромы, спутниковые группировки, пилотируемые и научные космические программы, национальная инженерная школа и ракетно-космическая промышленность.

«Наша страна всегда была и остается одним из лидеров в освоении космоса — от создания первой космической теории до реализации собственной пилотируемой и научной космической программы, создания глобальных спутниковых группировок, строительства новых космодромов. Это сильная сторона нашей отрасли, благодаря которой она сохраняет сильные традиции и развивает новаторский дух», — заявил Юрий Борисов.

«Стратегические вызовы, с которыми сталкивается мир и наша страна, требует от ракетно-космической отрасли новых подходов и решений… Среди приоритетов, на которых сосредоточено внимание всей космической отрасли, — развитие орбитальной космической группировки, индустриальная модель производства космических аппаратов, развитие космического приборостроения, институциональные преобразования, новая система управления отраслью, пилотируемые и научные программы, коммерциализация деятельности отрасли. Реализация стратегических задач развития отрасли невозможна без развития кадрового ресурса, в том числе развития инженерной школы, без привлечения молодых, активных и профессиональных специалистов», — добавил Юрий Борисов.