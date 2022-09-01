Санкт-Петербург, , 18:02 — REGNUM Школы Санкт-Петербурга пока не получили разъяснений о том, как следовать запрету на использование мобильных телефонов учащимися. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила учительница истории и обществознания ГБОУ средней школы №511 Пушкинского района Оксана Чумак.

Школа Дарья Антонова © ИА REGNUM

Педагог одобряет нововведение Министерства просвещения РФ о запрете использования телефона на уроках, но считает, что гаджеты можно применять и для обучения.

«Я положительно отношусь к запрету использования телефонов на уроках в основной школе. В старшей школе считаю, что телефон должен стать инструментом обучения: существует большое количество обучающих приложений, также телефоны нужны для работы с электронными приложениями например с электронным Флипчартом, интернет доской», — объяснила Чумак.

При этом преподаватель добавила, что пока школа не получила разъяснений о том, как следует выполнять эту меру Минпросвещения РФ. Между тем, то, что ученики будут на уроках без телефонов, не ухудшит успеваемость в школах, уверена Оксана Чумак.

«Регламента нет, но я не компетентна в данном случае, регламент сначала поступает администрации, до учителей регламент не доводили», — подчеркнула педагог.