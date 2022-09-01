Париж, 1 сентября, 2022, 17:35 — ИА Регнум. Руководитель проекта Pray Рафаэль Калантонио заявил, что он не хотел брать это название для игры и Bethesda заставила его это сделать. Об этом 1 сентября сообщил портал Kotaku.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры

«Я не хотел называть эту игру Prey. И мне всё равно пришлось сказать перед журналистами то, что я хотел», — сказал Калантонио, отметив, что он ненавидит лгать и ему было неприятно участвовать в том, что затеяла Bethesda. Геймдизайнер добавил, что точно так же чувствовали себя другие сотрудники студии Arkane. Калантонио также высказал предположение, что дать такое название игре было ошибкой с точки зрения продаж, поскольку люди, ожидавшие оригинальный Prey, явно не были счастливы, а те, кто не ждал игру, не искали информацию о продукте с таким названием.

Разработчик признался, что много раз хотел извиниться перед командой разработчиков Prey, но пока у него не получилось это сделать, поскольку он не знает этих людей. «Мы никогда не собирались красть их интеллектуальную собственность и делать ее своей. Это отвратительно, и это не то, чем я хотел заниматься», — заявил геймдизайнер.

Напомним, Рафаэль Калантонио покинул студию Arkane вскоре после релиза Prey, который состоялся 5 мая 2017 года. Он отметил, что во многом его уход из компании был связан с ситуацией вокруг игры. Впоследствии он основал собственную студию WolfEye, которая реализовала проект Weird West.