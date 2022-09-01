Ростов-на-Дону, 1 сентября, 2022, 17:34 — ИА Регнум. В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение из-за надвигающейся непогоды. От этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России 1 сентября.

Наталия Николаева ИА REGNUM Дождь

Согласно прогнозу синоптиков, до конца суток 1 сентября местами по Ростовской области пройдут сильные дожди и ливни в сочетание с грозой и градом. Ветер усилится до 20-24 метров в секунду.

Непогода сохранится ночью и утром 2 сентября.