Екатеринбург, , 17:33 — REGNUM В Уральском федеральном округе в 2022 году удалось снизить количество чрезвычайных ситуаций практически в два раза по сравнению с прошлым годом. Об этом заявил полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев на рабочей встрече с главой МЧС России Александром Куренковым, которая прошла 1 сентября в Кургане.

Александр Куренков и Владимир Якушев на рабочей встрече uralfo. gov.ru

«Силы и средства Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) в Уральском федеральном округе к реагированию на риски природного и техногенного характера в целом готовы», — отметил полпред Якушев.

По его словам, благодаря хорошо организованной профилактической и практической работе в 2022 году, по сравнению с 2021 годом, удалось снизить количество чрезвычайных ситуаций практически в два раза, а число погибших в чрезвычайных ситуациях людей — в 7,5 раз. Число техногенных пожаров сократилось на треть.

Ситуация с природными пожарами в Уральском ФО находится на круглосуточном контроле, подчеркнул полпред Уральского ФО на совещании.