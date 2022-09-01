Рига, 1 сентября, 2022, 17:30 — ИА Регнум. В национальный парламент Латвии поступили на рассмотрение депутатов предлагаемые правительством поправки в Закон «О поддержке преодоления экономических последствий санкций и контрмер, вызванных военными действиями России против б. УССР».

Электричество

Как сообщили в канцелярии парламента, поправки предусматривают предоставление частичной компенсации цен на энергоносители энергоемким предприятиям в течение отопительного сезона 2022–2023 годов.

В аннотации к поправкам говорится, что около 250 энергозатратных производственных компаний могут получить поддержку из-за роста цен на энергоносители. Ожидается, что средняя поддержка составит 200 000 евро и будет предоставляться в виде субсидии. Помощь непосредственно будет осуществляться Государственным бюро строительного контроля.

Министерство экономики Латвии прогнозирует, что такая мера может обойтись государству примерно в 50 млн евро. Необходимые критерии для того, чтобы компании могли претендовать на поддержку, станут точнее известны позже, подчеркивается в сообщении.

Ранее правящая коалиция договорилась о выделении в общей сложности 200 млн евро в поддержку компаний из-за роста цен на энергоносители.