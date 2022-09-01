Санкт-Петербург, , 17:57 — REGNUM Водитель погрузчика наехал на четырехлетнего ребенка, который бежал по залу крупного строительного магазина на севере Санкт-Петербурга, сообщили 1 сентябри ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры города.

Автомобиль скорой медицинской помощи Prokuror-kaluga.ru

Несчастный случай произошел вечером 31 августа на улице Руставели, 59. Водитель погрузчика ехал по центральному проходу со стороны касс, когда из-за стеллажей со строительными материалами выбежал четырехлетний ребенок. Предотвратить наезд на мальчика водитель не смог и задел его правую ногу.

«По данному факту прокуратура проводит проверку», — сообщили в пресс-службе.

Как рассказал ИА REGNUM источник в правоохранительных органах, сразу после ЧП была вызвана скорая медицинская помощь. Мальчика госпитализировали в детскую городскую больницу с отрытым переломом ноги и скальпированной раной бедра.