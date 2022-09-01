Тамбов, 1 сентября 2022, 17:28 — REGNUM В День знаний торжественные линейки прошли в Новоайдарском районе ЛНР, которая является подшефной территории Тамбовской области. Все 12 школ района полностью готовы к началу учебного года, сообщили ИА REGNUM в управлении информационной политики Тамбовщины.
Власти Тамбовской области особое внимание уделили подготовке школ к новому учебному году. По словам руководителя региона Максима Егорова, в ЛНР открылись восстановленные школы.
В частности, сделан капитальный ремонт здания Новоайдарской школы-гимназии. Полностью реконструирована, укомплектована современным оборудованием и фактически запущена «с нуля» школа в селе Чабановка. Кроме того, открыты ранее ликвидированные киевским режимом школы в селах Волкодаево и Муратово.
К новому учебному году ребята из Новоайдарского района приступят со свежими силами — этим летом они смогли отдохнуть в летних оздоровительных лагерях Тамбовской области.
Новоайдарскому району передано четыре школьных автобуса для подвоза ребят из отдалённых сел и деревень. А педагоги из ЛНР ранее прошли в Державинском университете переподготовку для работы по российским образовательным стандартам.
Напомним, врио главы Тамбовской области один из первых среди руководителей российских регионов поддержал решение президента России Владимира Путина о проведении специальной военной операции на территории б. УССР. Регион с начала спецоперации помогает мирным жителям Донбасса: в частности, передано порядка 250 тонн гуманитарных грузов, взято шефство над Новоайдарским районом ЛНР, педагоги Донбасса прошли переподготовку на базе ТГУ им. Г. Р. Державина.
После этого Максим Егоров был включён вначале в британский, а затем в канадский санкционные списки.