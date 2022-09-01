Тамбов, 1 сентября, 2022, 17:28 — ИА Регнум. В День знаний торжественные линейки прошли в Новоайдарском районе ЛНР, которая является подшефной территории Тамбовской области. Все 12 школ района полностью готовы к началу учебного года, сообщили ИА REGNUM в управлении информационной политики Тамбовщины.

https://www.tambov.gov.ru Тамбовщина передала в ЛНР школьные автобусы

Власти Тамбовской области особое внимание уделили подготовке школ к новому учебному году. По словам руководителя региона Максима Егорова, в ЛНР открылись восстановленные школы.

В частности, сделан капитальный ремонт здания Новоайдарской школы-гимназии. Полностью реконструирована, укомплектована современным оборудованием и фактически запущена «с нуля» школа в селе Чабановка. Кроме того, открыты ранее ликвидированные киевским режимом школы в селах Волкодаево и Муратово.

К новому учебному году ребята из Новоайдарского района приступят со свежими силами — этим летом они смогли отдохнуть в летних оздоровительных лагерях Тамбовской области.

Новоайдарскому району передано четыре школьных автобуса для подвоза ребят из отдалённых сел и деревень. А педагоги из ЛНР ранее прошли в Державинском университете переподготовку для работы по российским образовательным стандартам.

«Теперь главный акцент мы делаем на беспроблемном прохождении осенне-зимнего периода. Планируем перевести системы отопления социальных объектов Новоайдарского района с твёрдого топлива на газ. А в школах обустроить и запустить пищеблоки, соответствующие российским СанПиНам», — отметил врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров.

Напомним, врио главы Тамбовской области один из первых среди руководителей российских регионов поддержал решение президента России Владимира Путина о проведении специальной военной операции на территории б. УССР. Регион с начала спецоперации помогает мирным жителям Донбасса: в частности, передано порядка 250 тонн гуманитарных грузов, взято шефство над Новоайдарским районом ЛНР, педагоги Донбасса прошли переподготовку на базе ТГУ им. Г. Р. Державина.

После этого Максим Егоров был включён вначале в британский, а затем в канадский санкционные списки.

«Это как медаль», — заметил Егоров, добавив, что Тамбовщина будет помогать народным республикам до тех пор, пока в этом есть необходимость.