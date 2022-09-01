Галич, Костромская область, , 17:28 — REGNUM Четверо рыбаков из города Галича Костромской области спасли работников МЧС, занимавшихся разведкой пожара. Об этом сообщает ГТРК «Кострома».

Так выглядел пожар в устье Вексы Газета «Галичские известия»

Пожар в районе случился в субботу, 27 августа. На берегу реки Вексы загорелся камыш высотой в человеческий рост. Специалисты проводили осмотр места происшествия, но неожиданно сменился ветер и огонь пошёл в их сторону. Рядом в этот момент оказались местные рыбаки Андрей Волков, Сергей Климов, Егор Белов и Николай Дормидонтов. Они вывезли сотрудников МЧС на лодках в безопасное место.

«Мы просто оказались в нужное время в нужном месте, случайно… Мы не обсуждали — пойдем, не пойдем. Мы просто услышали — и пошли вытаскивать», — рассказал журналистам Николай Дормидонтов.

История закончилась благополучно — возгорание удалось потушить за 5 часов. Начальник пожарно-спасательной части по охране Галича МЧС по Костромской области Максим Смирнов пообещал встретиться с молодыми людьми и поблагодарить их за оказанную поддержку.

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