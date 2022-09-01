Калининград, , 17:21 — REGNUM На территории бывшей УССР создается самый настоящий антироссийский анклав, который непосредственно угрожает самой России, ликвидировать его — это цель специальной военной операции. Об этом заявил сегодня, 1 сентября, президент России Владимир Путин в ходе своей рабочей поездки в Калининградскую область, где он, в частности, провел открытый урок «Разговоры о важном».

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

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По словам президента России, в течение долго времени на территории бывшей УССР активно создавался и создается антироссийский по своей сути анклав, нацеленный на уничтожение нашей страны. Россия не могла себе позволить просто смотреть на это. Цель специальной военной операции России на территории бывшей УССР — это уничтожение данного враждебного анклава.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин уже не раз подчеркивал, что на территории бывшей УССР создают «АнтиРоссию», и Москва этого терпеть не будет.