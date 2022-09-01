Энергодар, Бывш. УССР, , 17:21 — REGNUM Важное удалось увидеть миссии МАГАТЭ во время посещения Запорожской АЭС, сообщил 1 сентября журналистам генеральный директор агентства Рафаэль Гросси.

Рафаэль Гросси (сс) Dean Calma. IAEA

Он отметил, что за несколько часов инспектирования экспертам международного агентства удалось собрать много важной информации. Лично он смог увидеть «ключевые вещи», которые и хотел увидеть.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, миссия МАГАТЭ прибыла на АЭС, чтобы оценить состояние ядерной безопасности. Глава миссии заявил, что его цель — не допустить катастрофы.

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