Энергодар, Бывш. УССР, 1 сентября 2022, 17:21 — REGNUM Важное удалось увидеть миссии МАГАТЭ во время посещения Запорожской АЭС, сообщил 1 сентября журналистам генеральный директор агентства Рафаэль Гросси.
Он отметил, что за несколько часов инспектирования экспертам международного агентства удалось собрать много важной информации. Лично он смог увидеть «ключевые вещи», которые и хотел увидеть.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, миссия МАГАТЭ прибыла на АЭС, чтобы оценить состояние ядерной безопасности. Глава миссии заявил, что его цель — не допустить катастрофы.
Читайте ранее в этом сюжете: Военкор Руденко объяснил, почему эксперты МАГАТЭ приехали на ЗАЭС без касок