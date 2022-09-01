Энергодар, Украина, 1 сентября, 2022, 17:21 — ИА Регнум. Важное удалось увидеть миссии МАГАТЭ во время посещения Запорожской АЭС, сообщил 1 сентября журналистам генеральный директор агентства Рафаэль Гросси.

(сс) Dean Calma. IAEA Рафаэль Гросси

Он отметил, что за несколько часов инспектирования экспертам международного агентства удалось собрать много важной информации. Лично он смог увидеть «ключевые вещи», которые и хотел увидеть.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, миссия МАГАТЭ прибыла на АЭС, чтобы оценить состояние ядерной безопасности. Глава миссии заявил, что его цель — не допустить катастрофы.