Ярославль, 1 сентября 2022, 17:16 — REGNUM В загородном оздоровительном комплексе «Берёзка» прошла смена, посвящённая 100-летию пионерии. Об этом сообщили в ПАО «Славнефть-ЯНОС».
На две недели участники смены оказались во временах детства своих родителей и узнали о том, как жили советские школьники. Ребята выучили много песен, познакомились с классикой детского кинематографа тех лет и, конечно, освоили любимые игры пионеров — «Классики», «Казаки-разбойники», «Верёвочки», «Третий лишний», «Вышибалы» и другие. Кроме того, большое внимание было уделено изучению законов пионерской организации и патриотическому воспитанию уже современных школьников.
Каждый день детей ждали новые мероприятия — как развлекательные, так и спортивные.
Как и пионеры много лет назад, участники лагеря объединялись в дружины, среди которых — «Юный друг милиции», следивший за дисциплиной в лагере, «Водный патруль», занимавшийся охраной водных ресурсов, а также «Зелёный патруль», наблюдавший за чистотой на территории лагеря. А настоящий восторг у юных отдыхающих вызвали атрибуты пионерии: горн, барабаны, флажки и галстук — которые каждый участник заезда получил в подарок как символ единения детей и «Березки».
Одним из самых ярких событий заезда стала линейка, в которой приняли участие представители профсоюзов ПАО «Славнефть-ЯНОС» и Ярославской области. Почетные гости рассказали школьникам о важности организаций, объединяющих людей, как, например, пионерская организация или заводской профсоюз. Кроме того, в профсоюзный день отрядам предстояло попробовать свои силы в сдаче норм ГТО. Спортивные дисциплины дети сдавали директору учебно-методического центра Профобъединения Владимиру Пальцеву. Ребята, показавшие лучший результат, были награждены медалями и памятными призами.
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