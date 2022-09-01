Ярославль, 1 сентября, 2022, 17:16 — ИА Регнум. В загородном оздоровительном комплексе «Берёзка» прошла смена, посвящённая 100-летию пионерии. Об этом сообщили в ПАО «Славнефть-ЯНОС».

ПАО «Славнефть-ЯНОС» Березка

На две недели участники смены оказались во временах детства своих родителей и узнали о том, как жили советские школьники. Ребята выучили много песен, познакомились с классикой детского кинематографа тех лет и, конечно, освоили любимые игры пионеров — «Классики», «Казаки-разбойники», «Верёвочки», «Третий лишний», «Вышибалы» и другие. Кроме того, большое внимание было уделено изучению законов пионерской организации и патриотическому воспитанию уже современных школьников.

«Актуальность проблематики смены неоспорима, поскольку в детских коллективах нашего времени зачастую отсутствует формирование той самой уникальной корпоративной культуры, которой был славен Советский Союз. При этом данный тематический заезд — это попытка не столько скопировать, сколько создать новую модель с опорой на старые традиции пионерской организации и всех сфер деятельности пионерии. Мы не уходили полностью в идеологию, потому что детям это неинтересно, а делали акцент именно на романтике пионерского лета», — рассказала подробнее автор смены, профессор ЯГПУ им. К. Д. Ушинского Елена Болдырева.

Каждый день детей ждали новые мероприятия — как развлекательные, так и спортивные.

«Особенно мне запомнился день, когда у нас проводилась военно-спортивная игра «Зарница», в ходе которой нас разделили на команды, и каждая должна была захватить флаг противника. Было очень весело и захватывающе, при этом раньше мы с такой игрой не были знакомы», — поделилась впечатлениями Лия Лебедева из 4 отряда.

«А я осталась в восторге от тематической дискотеки в стиле 80-х с любимыми песнями моих родителей и будто погрузилась во времена их молодости», — отметила Юлия Иванова из 1 отряда.

Как и пионеры много лет назад, участники лагеря объединялись в дружины, среди которых — «Юный друг милиции», следивший за дисциплиной в лагере, «Водный патруль», занимавшийся охраной водных ресурсов, а также «Зелёный патруль», наблюдавший за чистотой на территории лагеря. А настоящий восторг у юных отдыхающих вызвали атрибуты пионерии: горн, барабаны, флажки и галстук — которые каждый участник заезда получил в подарок как символ единения детей и «Березки».

ПАО «Славнефть-ЯНОС» Березка

Одним из самых ярких событий заезда стала линейка, в которой приняли участие представители профсоюзов ПАО «Славнефть-ЯНОС» и Ярославской области. Почетные гости рассказали школьникам о важности организаций, объединяющих людей, как, например, пионерская организация или заводской профсоюз. Кроме того, в профсоюзный день отрядам предстояло попробовать свои силы в сдаче норм ГТО. Спортивные дисциплины дети сдавали директору учебно-методического центра Профобъединения Владимиру Пальцеву. Ребята, показавшие лучший результат, были награждены медалями и памятными призами.

ПАО «Славнефть-ЯНОС» Березка

«Березка» — один из лучших детских лагерей не только в Ярославской области, но и во всем Центральном федеральном округе. Совместными усилиями руководство загородного комплекса и ЯНОСа в лице генерального директора Николая Карпова прикладывают много усилий для того, чтобы поддерживать работоспособность, а также обновлять и улучшать корпуса. А под патронажем ЯГПУ им. Ушинского и педагогического отряда «Созвездие» каждую смену реализуются уникальные образовательные программы, направленные на расширение кругозора и патриотическое воспитание детей», — подчеркнул председатель профсоюзного комитета ПАО «Славнефть-ЯНОС» Александр Бадажков.