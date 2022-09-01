Лондон, , 17:10 — REGNUM Лондонский футбольный клуб «Челси» до закрытия текущего летнего трансферного окна может подписать 23-летнего нападающего «Милана и сборной Португалии Рафаэла Леау. Об этом 1 сентября сообщает издание The Times.

Рафаэл Леау Onzemondial.com

По информации источника, препятствием для перехода Леау в «Челси» может стать сумма трансфера — «россонери» требуют за футболиста около 147 миллионов евро.

По итогам прошедшего сезона Рафаэл Леау был признан лучшим игроком Серии А 2021/22. В 34 матчах чемпионата Италии португалец набрал 20 (11+9) очков по системе гол+пас.

Ранее сообщалось, что лондонский клуб также ведет переговоры с нападающим «Барселоны» Пьером-Эмериком Обамеянгом и защитником «Ред Булл Лейпцига» Йошко Гвардиолом.