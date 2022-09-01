Москва, , 17:05 — REGNUM На освобождённых территориях б. УССР обнаружилось, что дети совершенно не знают истории. Об этом 1 сентября заявил президент России Владимир Путин на открытом уроке «Разговоры о важном».

Владимир Путин Kremlin.ru

«Вот я вчера разговаривал с министром просвещения, Сергеем Сергеевичем Кравцовым, он был в Донецке и в других территориях. Вот он мне вчера рассказывал, я просто, извините, рот открыл. Школьники даже не знали, что существует Крымский мост. Они считали, что это фейк. Да!» — заявил Путин.

По его словам, ученики не знали, что территория б. УССР и Россия входили в состав единого государства, Советского Союза.

«Они этого просто не знают. Им так всё преподавали. И даже не дети, а даже взрослые, наверное, многие, судя по всему, не знают, что у Украины не было никогда своей государственности до образования Советского Союза. Не было такого государства! Вот после революции 1917 года там всякие квазигосударственные образования создавались, потом при формировании Советского Союза возникла», — отметил президент.

Президент отметил, что компартия, которая находилась тогда у власти, сформировала союзные республики, в том числе УССР, и передала ей значительной части российских территорий, включая Донбасс, хотя жители Донбасса этого не хотели.