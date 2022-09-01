Киев, 1 сентября, 2022, 17:11 — ИА Регнум. Британия предоставит морским силам ВСУ шесть подводных дронов «для поиска российских мин», сообщает 1 сентября пресс-служба генштаба киевского режима.

navylive.dodlive.mil Морская мина

Уточняется, что речь идет о подводных беспилотных легких аппаратах, предназначенных для поиска мин на глубине до 100 метров.

«Для обнаружения российских мин в водах у побережья [бывшей УССР] в страну отправят шесть автономных аппаратов по поиску мин. Три из них будут предоставлены со складов ВС Соединенного Королевства, а еще три будут приобретены у промышленности», — указано в сообщении генштаба ВСУ в Facebook.

Напомним, морские мины предназначены для поражения средних и крупных кораблей и судов, которых в составе ВМСУ не имеется.