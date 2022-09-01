Салерно, Италия, 1 сентября, 2022, 17:02 — ИА Регнум. 27-летний центрфорвард национальной сборной Польши по футболу Кшиштоф Пентек проведет остаток сезона в чемпионате Италии.

Эмблема футбольного клуба «Дженоа»

Как сообщается на официальном сайте берлинской «Герты», футболиста до 30 июня 2023 года арендовала «Салернитана», выступающая в Серии А. Действующее соглашение Пентека с «Гертой» рассчитано до 30 июня 2025 года.

В прошлом сезоне Кшиштоф Пентек, выступая за итальянскую «Фиорентину» на правах аренды, принял участие в 14 турах итальянской Серии А 2021/22, в которых забил три мяча. Суммарно на поле футболист провел 735 минут.

Ранее польский нападающий также выступал за «Краковию», «Дженоа» и «Милан».