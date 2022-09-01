Калининград, 1 сентября, 2022, 17:05 — ИА Регнум. Каждый шаг следует направлять на укрепление России, заявил 1 сентября президент страны Владимир Путин на открытом уроке «Разговор о важном».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

В ходе визита в Калининград глава государства заявил, что страна активно развивается, в стране «происходит много таких событий, которые требуют внимательного отношения и анализа».

Он подчеркнул, что нужно действовать «с одной стороны, решительно, с другой — аккуратно, и каждый наш шаг был направлен на укрепление нашей страны изнутри и на укрепление её позиций в мире».

Президент добавил, что изменения происходят во всём мире, и не случайно.