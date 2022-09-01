Кировград, Свердловская область, , 16:59 — REGNUM В Кировграде Свердловской области 17-летнего юношу осудили за создание взрывчатки. Об этом 1 сентября пишут СМИ.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным Накануне. Ru, подросток решил поэкспериментировать с химикатами. Делал он это в школе и надеялся продемонстрировать результат своего эксперимента друзьям. Однако всё пошло не по плану. Полученная им смесь взорвалась и юноше оторвало три пальца.

На такой результат школьник не рассчитывал. Ему вменили попытку создать взрывчатое вещество. Он признал вину и раскаялся. Суд назначил ему 80 часов обязательных работ.