Псков, 1 сентября, 2022, 16:58 — ИА Регнум. Дарья Иванова

В псковских армейских частях прошел День русской кухни

Дни национальных кухонь — добрая традиция, которую придумали комбинаты питания для российских военнослужащих. Армянскую, казахскую и белорусскую кухни они уже пробовали. На этот раз в псковских армейских частях прошел День русской кухни.

Кулинарные традиции формировались исходя из природных особенностей мест проживания. Многие характерные особенности традиционной русской кухни обусловлены обширными лесами и долгими зимами. Отсюда и такое разнообразие горячих супов и каш, квашений, солений, грибных блюд и дичи. Русская кухня — очень сытная и, в то же время, полезная.

На День русской национальной кухни профессиональные повара приготовили армейцам все самое лучшее из традиционных блюд: рассольник овощной, щи кислые, буженину, кашу, говядину по-деревенски. Все это сопровождалось салатом из свежих овощей.

Наряду с днями национальных кухонь в российской армии каждый месяц проходят дни именинника. В этот день для всех защитников Отечества, которые отмечают день рождения в этом месяце, профессиональные повара готовят домашние угощения и сладости, пекут пироги. Особый стол накрывают и в дни государственных праздников. Такие традиции призваны сделать службу максимально комфортной для солдат, разнообразить их рацион и регулярно создавать атмосферу праздника.

В псковских армейских частях прошел День русской кухни

На постоянной основе питание военнослужащих организовано по системе «шведский стол» с тремя приемами пищи в соответствии с установленными нормами продовольственного обеспечения. Норм пять: общевойсковой паек, летный, морской, подводный и лечебный. Как правило, на выбор предоставляется не менее двух-трех блюд на каждый прием пищи, а также пять видов салатов в салат-баре.