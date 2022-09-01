Москва, 1 сентября, 2022, 16:57 — ИА Регнум. Изолировать Россию в научно-технологическом плане Западу не удастся. Об этом 1 сентября заявил президент России Владимир Путин на открытом уроке «Разговоры о важном».

Kremlin.ru Владимир Путин

«Чтобы кто-то кого-то отрезал от чего-то — это сложно в современном мире сделать, в мире распространения информации, в том числе научной информации, интернета и так далее. Как это можно себе представить? Невозможно практически», — заявил Путин.

«Некоторые направления деятельности в сфере науки, техники без России очень трудно развивать вообще. В физике, например, есть крупные проекты, международные проекты с европейскими партнёрами, где у нас 70% с лишним участия… в космосе, несмотря на все сложности, партнёры наши объявляют о том, что они хотят продолжать сотрудничество. Потому что доставлять материалы и оборудование космонавтов на МКС можно сейчас, американцы могут. Но это гораздо дороже, чем нашими ракетами», — указал он.