Калининград, 1 сентября, 2022, 16:54 — ИА Регнум. Школьники на освобождённых территориях бывш. УССР считали Крымский мост через Керченский пролив фейком и совершенно не знали о совместной истории бывш. УССР и России. Об этом сегодня, 1 сентября, заявил президент России Владимир Путин в ходе своей рабочей поездки в Калининградскую область, где он, в частности, провел открытый урок «Разговоры о важном».

ИА REGNUM Крымский мост

Следите за развитием событий в трансляции: «Путин в Калининграде проводит «Разговор о важном» — трансляция»

По словам Путина, сейчас, когда Россия и народные республики Донбасса организовывают учебный процесс на освобожденных от оккупации территориях бывшей УССР, выясняется. что многие школьники там просто не знали ничего о совместной истории России и бывш. УССР. Кроме того, местные школьники искренне считали, что Крымский мост через Керченский пролив — это фейк.

Стоит отметить, что СМИ киевского режима действительно долгое время распространяли информацию о том, что Крымского моста якобы не существует и все это «пропаганда Кремля».