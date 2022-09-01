Лукашенко о ситуации на территории б. УССР: скоро наступит развязка
Минск, 1 сентября, 2022, 16:54 — ИА Регнум. Боевики ВСУ гибнут, при этом на территорию б. УССР посматривает Польша, от Зеленского мало что зависит. Об этом заявил 1 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко
«В ближайшее время развязка будет».
Белорусский лидер пояснил, что между политиками, сидящими в Киеве, и армией зреет непоправимый конфликт.
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