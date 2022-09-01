1 сентября 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что на Запорожскую атомную электростанцию 1 сентября прибыла Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Оксана Переможенко, , 18:57 — REGNUM На Запорожскую атомную электростанцию 1 сентября прибыла миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), возглавляемая генеральным директором агентства Рафаэлем Гросси. Об этом сообщили в аккаунте организации в социальной сети Twitter.

МАГАТЭ Iaea.org

Цель прибытия миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС — проведение «необходимой деятельности в области ядерной безопасности и гарантий». В рамках миссии агентства, на Запорожскую атомную электростанцию прибыли порядка пятнадцати сотрудников секретариата агентства, которых сопровождают сотрудники ООН.

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие скептически оценили прибытие миссии на Запорожскую АЭС, усомнившись в том, что представители МАГАТЭ скажут правду насчет того, кто обстреливает атомную электростанцию. Иные все же надеются, что представители агентства увидят, кто на самом деле обстреливает АЭС.

«Вот и увидят сами, что почём и почему…» — написала Наталья В.

«Наконец-то!» — добавила Светлана Б.

«И что, думаете, правду напишут в отчётах?» — задалась вопросом Anna.

«Толку от неё? Там одни враги России», — пишет Ольга Л.

«Группа слепоглухонемых подъехала!» — считает Elena.

«Не прошло и три года!» — прокомментировала Юлия, указывая на то, что представители миссии долго собирались приехать на ЗАЭС.

«Я… надеюсь, что они правду увидят и правду расскажут», — в свою очередь добавила Елена.

«Ничего они не расскажут. Они приехали с одобрения США и в первую очередь заехали в Киев…» — считает Гамаюн.

«Сейчас главное, чтобы они правду рассказали, а не европейский сценарий прочитали. А то приедут, увидят, а скажут совсем другое — что им сказали в Америке», — отметил Rinavedd.

«Кто-то думал, что [ВСУ] в обстрелах обвинят? Сколько лет в Донбассе ОБСЕ находилась? Они хоть раз сказали, что [ВСУ] стреляют по мирным? Не забываем, из какой страны-«партнера» они приехали», — комментирует новость Санек.

ОБСЕ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Надо их задержать там по возможности подольше, показывать и рассказывать помедленнее, пусть что-нибудь прилетит и они увидят откуда», — написала Татьяна.

«Смотрите, там те же ОБСЕ, только по-другому… зовутся. В Киев приехали, выслушали инструкции и повалили на АЭС», — отреагировал П. Н. К.

«Очень скептически ко всему этому отношусь. Сейчас заедут с закрытыми глазами», — добавил «бурый медведь».

«Толку-то от этой МАГАТЭ? Вообще надо было их хорошенько проверить, что они завезли с собой», — прокомментировала Елена.

«Приехали такие же предатели, как и ОБСЕ?» — спросил 48 247.

«Показуха! У них от Америки уже получены методички», — добавил один из участников обсуждения.

«В принципе, могли бы вообще не ехать! И так все всё знают, спутниковые снимки ежедневно поставляют американцы! Устроили этот цирк с МАГАТЭ!» — возмутилась Карин Р.

«Ну приехали, уже неплохо. Это можно считать победой России. Ведь противодействие немалое было по пути…» — подытожил Михаил К.