Апшеронский район, Краснодарский край, , 16:48 — REGNUM Бывший заместитель главы Апшеронского района признан виновным в покушении на дачу взятки должностному лицу в крупном размере. Об этом ИА REGNUM сообщили в СУ СК России по Краснодарскому краю.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Следствием и судом установлено, что фигурант, зная о проводимых в его отношении оперативно-розыскных мероприятиях и возможном уголовном преследовании, предложил сотруднику ФСБ России передать взятку в размере 200 тыс. рублей за прекращении проверки. Оперативный сотрудник доложил об инциденте в краевое управление СКР. Заместитель главы Апшеронского района был задержан с поличным.

Суд оштрафовал мужчина на 1 млн рублей, а также лишил права в течение пяти лет занимать должности в государственных и муниципальных учреждениях. Приговор вступил в законную силу.