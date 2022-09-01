Калининград, 1 сентября, 2022, 16:47 — ИА Регнум. Зарубежные партнёры намерены продолжать сотрудничество с Российской Федерацией в космосе, несмотря на все сложности. Такое заявление сделал сегодня, 1 сентября, президент России Владимир Путин, во время рабочей поездки в Калининградскую область.

МКС

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, несмотря на целый ворох антироссийских санкций страны Запада и прежде всего США всё равно продолжают сотрудничество с Россией в рамках околоземных космических программ. В частности, страны продолжают совместную эксплуатацию Международной космической станции.