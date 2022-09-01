Тбилиси, , 17:57 — REGNUM Мэр Тбилиси Каха Каладзе намерен отсудить крупную сумму у оппозиционного телеканала «TV Пирвели», сообщил 1 сентября tvpirveli. ge.

Каха Каладзе tbsakrebulo.gov.ge

Каладзе будет подавать иск в суд на 100 000 лари (более 2 миллионов рублей) к журналистке «TV Пирвели» Майе Мамулашвили. По словам адвоката Каладзе Дмитрия Габунии, 5 июня 2022 года Мамулашвили сделала в телеэфире заявление о том, что «Каладзе только от одного тендера получил $60 миллионов (3,6 миллиарда рублей), и это является официальной информацией».

«Нас интересуют документы, о которых говорила журналистка Майя Мамулашвили, конкретный факт того, что Каха Каладзе «положил себе в карман 60 миллионов». Это заявление было направлено только на дискредитацию Каладзе и нанесение ущерба его репутации у населения. Это ложь и клевета! Если [Мамулашвили] эту документацию не представит, то она должна быть привлечена к ответственности перед законом», — заявил адвокат.

По мнению «TV Пирвели», судебный процесс, инициированный мэром, направлен на закрытие малообеспеченных оппозиционных СМИ.

Напомним, что 23 августа Национальная комиссия по коммуникациям Грузии оштрафовала за нарушение закона о предвыборной агитации оппозиционный телеканал «Мтавари архи» на 118 688 лари (почти 2,5 миллиона рублей).