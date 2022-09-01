Вашингтон, 1 сентября, 2022, 16:56 — ИА Регнум. Американская социальная сеть Twitter тестирует кнопку редактирования сообщений, готовя новую функцию для платных подписчиков, сообщает 1 сентября Bloomberg.

Rutwitter.com Twitter

Данное решение было принято после нескольких лет споров, так как многие сомневались в том, что функция редактирования впишется в культуру соцсети, где многие посты становятся вирусными за считанные минуты.

Кнопка под названием Edit Tweet будет доступна подписчикам Twitter Blue, которые платят $4,99 в месяц. Предполагается, что пользователи смогут вносить изменения в твит в течение 30 минут после его публикации.

При этом отредактированные твиты будут отмечены так, что другие пользователи смогут увидеть первоначальную версию сообщения.

В преддверии запуска компания тестирует функцию на небольшой группе пользователей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский бизнесмен Илон Маск интересовался у пользователей соцсети Twitter, хотели бы они появления функции редактирования сообщений.