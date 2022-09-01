Белград, 1 сентября, 2022, 17:28 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич 1 сентября открыл в Белграде первую международную ярмарку вина в рамках инициативы «Открытые Балканы». Об этом сообщили сербские СМИ.

Вино

Обращаясь к участникам мероприятия, Вучич напомнил, что этот проект реализуется при поддержке правительств Сербии, Северной Македонии и Албании.

«Я посетил многие европейские ярмарки, но не везде они было организованы на таком уровне, на котором «Открытые Балканы» организовали ярмарку в Белграде», — процитировал портал b92 слова Вучича.

Премьер-министр Северной Македонии Димитар Ковачевски со своей стороны отметил, что винная ярмарка одновременно является примером того, как функционирует инициатива «Открытые Балканы».

«Многие спрашивают политическая ли это инициатива, но мы утверждаем, что она экономическая. Сегодня мы это и доказали», — сказал он.

Напомним, что в ярмарке вин в Белграде участвует почти 400 производителей из 20 стран. Больше всего участников из стран инициативы «Открытые Балканы» — Сербии, Северной Македонии и Албании. На ярмарке свою продукцию представляют также производители из Южной и Северной Америки и Центральной Европы.